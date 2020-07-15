نشرت الإعلامية المصرية ” رضوى الشربيني ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” علقت من خلالها على الواقعة التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي في الأيام الأخيرة عن اعتراف ” جادا بينكيت ” زوجة النجم العالمي ” ويل سميث ” بخيانتها له .

حيث تحدثت للمرة الأولى خلال حلقة برنامج ” Red Table Talk ” أنها كانت على علاقة بمغني الراب أوغست ألسينا وذلك في الفترة التي انفصلت فيها عن زوجها منذ حوالي 4 أعوام .

فكتبت رضوى الشربيني في تعليقها على ذلك : ” الناس عمالة تقول رضوى فين من واقعة خيانة ويل سميث .. الخيانة محرمة سواء على الراجل أو ست وغير مقبولة وملهاش اى مُبرر ” .

وتابعت : ” فطبيعي إنى معلقش على خيانة زوجة لزوجها لإنها تستاهل أقصى جزاء الواحد ممكن يحكم عليها .. الحرية اللى بتتمتع بيها المرأة هى قيود من الدين والأخلاق مش خيانة وقلة أدب ” .