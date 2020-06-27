نشر أحد المواقع الصحفية المعروفة تعليقا نسب للإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” حول الحكم الذي صدر اليوم بحبس الفنانة ” سما المصري ” 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق والفجور .

وجاء في التعليق الذي عبرت فيه ريهام سعيد عن سعادتها بالحكم : ” حبس سما المصري يعني التخلص من مظاهر التعدي على القيم ” .

لتخرج ريهام سعيد بمنشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” نافية نسب هذا التصريح إليها .

فنشرت صورة من هذا التصريح وكتبت في تعليقها عليها : ” تكذيب .. أنا معلقتش ولا أدليت بأي تصريح لأي صحافة عن هذا الموضوع .. مش مصدقة بجد وصلت لتصريح على لساني ” .

وعلق أحد المتابعين على ذلك قائلا : ” الشماتة مش كويسة ” .. لترد عليه ريهام ساخرة : ” هو إنت بتقرأ برجليك بقول معلقتش ” .