نشر ” علاء مبارك ” نجل الرئيس المصري الراحل ” حسني مبارك ” تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر علق من خلالها على مشاهد فض اعتصام رابعة التي تضمنتها الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2 .

فكتب علاء مبارك في تغريدته : ” مسلسل الاختيار 2 يقوم بتوثيق الأحداث التي حدثت فى رابعة ويؤكد وجود مسلحين فى رابعة وفوق أسطح العمارات ويظهر أعمال القتل والعنف التي حدثت من حرق للكنائس واقتحام الأقسام ” .

وتابع مقدما التحية والتقدير لصناع المسلسل والقائمين عليه : ” تحية لكل القائمين على هذا العمل ولأبطال الشرطة والجيش ورحم الله شهداء الوطن وحفظ لنا مصرنا ” .