علق الإعلامي ” عمرو أديب ” في حلقة برنامجه ” الحكاية ” على تصدر الفنان ” عمرو دياب ” التريند على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية واقعة سقوطه على المسرح أثناء إحياؤه لحفل في أحد فنادق القاهرة .

فقال عمرو أديب : ” الهضبة اتزحلق زحليقة بسيطة وبالنسبة لواحد في صحة وقوة عمرو دياب زحلقة زي دي ما تفرقش معاه .. حتى وهو بيغني قام على طول طبعا لو عمرو أديب اللي وقع كان فيها شرخ في الجمجمة ” .

وتابع : ” إنما عشان ده عمرو دياب قام وقف قالهم عادي عادي مفيش أي حاجة .. وطبعا الناس كلها إمبارح كانت قلقانة على الهضبة لمجرد إن الهضبة لما بيتزحلق الدنيا كلها بتقف وتتفرج ” .

وأضاف : ” عمرو من كتر الرياضة اللي بيلعبها والصحة اللي عنده حاجات زي دي متفرقش معاه .. دي ركبة الهضبة ركبة حديدية ركبة غير عادية .. ألف سلامة يا هضبة معرفش دي عين مين إمبارح اللي جتلك دي إنما خير وألف سلامة ” .