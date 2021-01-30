نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” منشورا لها عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي علقت من خلاله على الحكم الذي صدر في الأيام الماضية ضد الفنانة المغربية ” دنيا بطمة ” بالحبس لمدة سنة .

وذلك على خلفية إتهامها في القضية المعروفة إعلاميا بإسم ” حمزة مون بيبي ” .. كما قضت المحكمة بتأييد حبس ” إبتسام بطمة ” شقيقة دنيا بالسجن لمدة عام في نفس القضية .

وكتبت مي العيدان في منشورها وتعليقها على ذلك قائلة : ” الحكم بسجن دنيا بطمة .. سبحان الله كنتي فرحانة على حبس منى السابر .. الدنيا داين تدان ” .

وتابعت : ” هالحساب حمزة مون بيبي سبيتيني فينه ب أوسخ الألفاظ بالعرض والشرف .. عموما السجن تهذيب و إصلاح .. أتمنى يصلحك ” .