تصدر وسم #ليوان_المديفر ترند تويتر في المملكة اليوم بعد الاعلان عن حلول ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ضيفا على حلقة يوم الاثنين من برنامج “الليوان” الذي يقدمه الاعلامي السعودي عبدالله المديفر على شاشة قناة “روتانا خليجية”.

فقد أعلن الأمير سطام بن خالد آل سعود، أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد سيحل ضيفًا على برنامج “الليوان” يوم الاثنين المقبل في تغريدة كتبها عبر حسابه على تويتر.

وقال الامير سطام في تغريدته: “بإذن الله تعالى سيكون سيدي #ولي_العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله ضيف برنامج الليوان يوم الأثنين القادم”.

وقد احتفل المغردون السعوديون بظهور الامير محمد بن سلمان بمجرد الاعلان عن الحلقة حيث غرد الالاف معبرين عن فرحتهم وتشوقهم لمشاهدة اللقاء.

مو بس الشعب الكل بيشوفه حتى اعدائه بيشوفون الحلقه وينجلطون ان شاءالله — ﮼ريما،الشريف (@ReemaSauod) April 25, 2021

اي والله اعظم ظهور — عبود (@3bood_442s) April 24, 2021

روتانا خليجية الساعة ١٢ ليلا — عمر العبداللطيف (@UAlabdullatif) April 24, 2021

ويصادف اللقاء مرور خمس سنوات على إطلاق الخطة التي تحمل اسم ”رؤية 2030“ وتستهدف تنويع موارد البلاد بجانب النفط، وتوفير وظائف ومنازل للسعوديين، وتحسين جودة الحياة في المملكة بالتزامن مع تحويلها لوجهة سياحية عالمية.

ويظهر الأمير الشاب في مقابلات تلفزيونية سعودية وعالمية بين فترة وأخرى، حيث تتمتع بلاده بمكانة اقتصادية وسياسية إقليمية وعالمية ترتبط بكون المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم ومهد الديانة الإسلامية وقبلة المسلمين في العالم.