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أثارت صور نشرتها وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، لعناصر نسائية بأمن الحرم المكي تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأكاديمي السعودي، تركي الحمد، علق على الصورة بتغريدة قال فيها: “صورة بألف مقال حقيقة.. صورة هي أقرب إلى رمز يعني الكثير.. إنها السعودية الجديدة القادمة بقوة إلى العصر الحديث..”

من جهته قال المحلل السياسي، علي الشهابي باللغة الإنجليزية: “امرأة سعودية ضابطة شرطة في مكة للإشراف على المعتمرين، تغير رائع بالمجتمع السعودي”، ليرد عليه المحلل والزميل بمعهد واشنطن، سونر كاغابتاي بتغريدة قال فيها: “أفضل صورة علاقات عامة للسعودية منذ سنوات”.

وعلق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية على الصور بتغريدة قال فيها: “بنت الوطن في الميدان”، في حين ذهب الأمير سطام بن خالد آل سعود للتعليق بنشر صورة العلم السعودي وقلوب خضراء.

بدورها علقت الفنانة الاماراتية احلام على الصورة كاتبة: “منظر حضاري”.



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