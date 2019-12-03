تقرير يكشف عن الدولة الخليجية الأعلى في نسبة تعدد الزوجات

نشرت صحيفة ” القبس ” الكويتية تقريرا يرصد حالة الزواج في العالم العربي وخاصة في دول الخليج والذي كشف عن أن دولة الكويت تحتل المرتبة الأولى في نسبة تعدد الزوجات .

حيث أشار التقرير إلى أن الكويت تعتبر الدولة الخليجية الأعلى في تعدد الزوجات خلال السنوات 2010 – 2015 بنسبة 8.13 % تليها قطر بنسبة 7.88 % ثم البحرين بنسبة 5.16 % .. فيما لم تتوافر البيانات اللازمة لمعرفة نسب التعدد في كلا من السعودية وعمان والإمارات .

وأوضح أيضا أن نسبة زواج الأقارب في الكويت خلال السنوات من 1979 إلى 2010 بلغت 34 % .

كما أكد التقرير على أن الزواج في الخليج العربي مرتبط بمرحلة ما بعد النفط .. مشيرا إلى أن الدول جميعها لامست التنمية والتطوير ومن ثم التغيير المستمر في جميع جوانب الحياة والتي بدورها أثرت في جوانب الحياة الزوجية .

حيث تشهد دول الخليج في الوقت الحالي المزيد من عمليات تمكين المرأة في الحياة العامة وهو ما يلبي الحاجات المجتمعية ويسهل عملية تكامل المجتمعات بما يلائم التطور .