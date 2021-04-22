تصدر هاشتاغ “#تكاتف_الشعب_السعودي” و “#يرجع_لعياله” ترند موقع تويتر في المملكة اليوم بعد نجاح ناشطين في تسديد فاتورة قيمتها حوالي خمسة مليون ريال td خلال أقل من أربع وعشرين ساعة.

البداية كانت بإرسال فتاة لأحد المشاهير طلبا للمساعدة في قضية والدها الذي دخل السجن بسبب مبلغ مالي كبير بعد قيامه بكفالة احد الاشخاص الذي سافر خارج المملكة .

#تكاتف_الشعب_السعودي#يرجع_لعياله



فاتورة في "فرجت" بما يقارب ٥ ملايين ريال تم اغلاقها خلال اقل من ٢٤ ساعه بتكاتف عدد كبير من المغردين في تسديدها. pic.twitter.com/4Gvfh57Jly — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) April 21, 2021

وبالفعل فقد شارك عدد كبير من السعوديين في المساهمة في دفع هذه الفاتورة ونجحوا في اغلاقها خلال اقل من 24 ساعة.

وقد نشرت ابنة صاحب الفاتورة مقطع فيديو يرصد لحظة وصول والدها الى المنزل بعد الافراج عنه ووجهت الشكر الى الشعب السعودي.

#تكاتف_الشعب_السعودي #يرجع_لعياله



لحظة وصول صاحب فاتورة الـ٥ ملايين ريال التي ساهم الشعب في سدادها، الى منزله وأهله. https://t.co/qQT77KHInd pic.twitter.com/4Hjyp0TSfL — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) April 21, 2021

وقد عبر عدد كبير من الناشطين على موقع تويتر باعتزازهم بتكاتف الشعب السعودي في سلسلة تغريدات أشادوا بفخرهم واعتزازهم بالانتماء الى السعودية.

I’m so happy and so proud to be Saudi

#تكاتف_الشعب_السعودي pic.twitter.com/1P8gXdn7HT — ‏𝓝 (@NH_19l) April 21, 2021

#تكاتف_الشعب_السعودي

Very proud to be a part of Saudi Arabia pic.twitter.com/GpWR9DGXze — Aryam (@IARYARY) April 21, 2021