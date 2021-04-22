تصدر هاشتاغ “#تكاتف_الشعب_السعودي” و “#يرجع_لعياله” ترند موقع تويتر في المملكة اليوم بعد نجاح ناشطين في تسديد فاتورة قيمتها حوالي خمسة مليون ريال td خلال أقل من أربع وعشرين ساعة.
البداية كانت بإرسال فتاة لأحد المشاهير طلبا للمساعدة في قضية والدها الذي دخل السجن بسبب مبلغ مالي كبير بعد قيامه بكفالة احد الاشخاص الذي سافر خارج المملكة .
وبالفعل فقد شارك عدد كبير من السعوديين في المساهمة في دفع هذه الفاتورة ونجحوا في اغلاقها خلال اقل من 24 ساعة.
وقد نشرت ابنة صاحب الفاتورة مقطع فيديو يرصد لحظة وصول والدها الى المنزل بعد الافراج عنه ووجهت الشكر الى الشعب السعودي.
وقد عبر عدد كبير من الناشطين على موقع تويتر باعتزازهم بتكاتف الشعب السعودي في سلسلة تغريدات أشادوا بفخرهم واعتزازهم بالانتماء الى السعودية.