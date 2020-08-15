خرج رجل الأعمال الأمريكي ومؤسسة شركة مايكروسوفت ” بيل غيتس ” بتصريحات له توقع من خلالها عن موعد انتهاء أزمة وباء كورونا وذلك بحلول نهاية عام 2021 .

وتحدث بيل غيتس مبديا إنزعاجه من نظريات المؤامرة حول جهوده في التوصل للقاح ضد الفيروس والتي اتهمه البعض بأن اهتمامه بذلك بهدف التحكم في الناس من خلال موجات شبكة الجيل الخامس .

فعلق على ذلك قائلا : ” هذا غريب .. إنهم يحولون حقيقة مشاركتي في جهود التوصل للقاح إلى النقيض فبدلاً من منح أموال لإنقاذ حياة الناس يجعلونني أسعى لتحقيق أرباح للتخلص من البشر ” .

وتابع : ” إذا أوقفت هذه الشائعات الناس من تلقي اللقاح أو النظر في أحدث البيانات بشأن ارتداء قناع الوجه فإننا سنواجه حينها مشكلة كبيرة ” .

كما أوضح بيل غيتس أن العلاجات المقترحة ستبدأ في خفض معدلات الوفاة بالفيروس .