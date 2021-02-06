انتشرت في الأيام الماضية، عبر مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور والفيديوات لجسمين دائريين في سماء ​الإمارات​.

لم يتم التأكد من موقع الأجسام بعد، لكن هناك بعض التخمينات انها ظهرت في منطقة القدرة، دبي. إلى جانب مناقشة النظريات والفرضيات حول حقيقة هذه الظاهرة الغريبة، الفرضية الأكثر رواجاً تسمى “القمر المزدوج”، وهي أن بعض ال​كواكب​ تظهر بحجم القمر بسبب اصطفاف النجوم خلال هذه الأيام.

يقول بعض الخبراء أن هذا التوافق بين القمر والكواكب نادر الحدوث، ويحصل مرة كل 800 عام.

حتى الآن لا يوجد تحليل قاطع لهذه الظاهرة وننتظر المزيد من التفاصيل.





