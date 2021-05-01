كشفت مجلة ” Express ” البريطانية عن توتر العلاقات بين الأمير الأمير تشارلز وإبنه الأمير هاري وذلك بعد مغادرة الأخير وسفره إلى منزله في كاليفورنيا دون أن يأخذ الوقت الكافي للتحدث مع والده خلال تواجده في المملكة المتحدة لحضور جنازة جده الأمير فيليب .

وأشارت عدة مصادر إلى أن العلاقات بين الأمير هاري ووالده الأمير تشارلز متوترة خاصة بعد التصريحات التي أدلت بها ميغان ماركل وزوجها هاري عن العائلة المالكة البريطانية مؤخرا واتهامها لهم بالعنصرية .

وأضافت المصادر إلى أن الأمير تشارلز صُدم بعودة إبنه إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسرعة كبيرة بعد الجنازة من دون أن يأخذ الوقت الكافي للتحدث معه .

وقال ” راسيل مايرز ” خبير رويال ميرور : ” بينما كان هاري هنا لم تتح له الفرصة للقاء والده وجهًا لوجه ” .