انتقدت مذيعة قناة الجزيرة القطرية ” غادة عويس ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تيوتر ” الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” على خلفية قراره بتحويل متحف ” آيا صوفيا ” إلى مسجد .

فكتبت غادة عويس في تغريدتها قائلة : ” 1- عندما دخل المسلمون مدينة القدس لم يحولوا كنيسة القيامة إلى مسجد بل تركوها وحفظوا أهلها .. 2- من يقيم علاقات مع الاحتلال الاسرائيلي لن يحرر المسجد الاقصى .. 3- الفلسطينيون المسلمون والمسيحيون وحدهم يقاومون تهويد القدس ” .

وأثارت هذه التغريدة الكثير من الجدل حيث توقع البعض أن يتم طرد المذيعة غادة عويس من قناة الجزيرة بعد هذه التغريدة التي تعتبر مسيئة لحليف الدوحة الأول .

كما تعرضت لبعض التعليقات الغاضبة من أنصار الرئيس التركي وأشار البعض إلى إمكانية تعرض عويس لضغوط تجبرها على حذف تلك التغريدة .