أعلن الإعلامي ” عمرو أديب ” في حلقة برنامجه ” الحكاية ” يوم أمس الإثنين عن توقف البرنامج وأن هذه الحلقة هي الأخيرة في هذا الموسم .

وأشار عمرو أديب إلى أن فترة التوقف ستكون لمدة شهر من أجل الحصول على الأجازة الصيفية التي يحتاج لها الجميع على أن تكون العودة بموسم جديد وهو الموسم الرابع في شهر سبتمبر القادم .

فقال : ” إحنا طالعين أجازة الصيف بعد 11 شهر عمل متواصل .. كل أغسطس إحنا أجازة .. أنا بشكر كل الناس اللي اشتغلوا معايا ال 11 شهر وبشكر كل الناس اللي اتفرجوا علينا واستحملونا ال 11 شهر دول ” .

وتابع عمرو أديب : ” الناس هتاخد إجازة لمدة شهر تريح وتقعد مع عائلاتها وأعصابها تهدى وتسافر وتفكر في شئ جديد نعمله في البرنامج ” .

https://www.facebook.com/watch/?v=4288575831200758&t=93