كشفت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” عن توقف برنامجها ” صبايا الخير ” وذلك بسبب انتهاء عقدها مع شبكة قنوات النهار وليس كما تردد من جانب البعض بأن توقف البرنامج يأتي بسبب حلقتها مع اليوتيوبر ” أم نور ” .

فقالت ريهام سعيد في بث مباشر لها خرجت به عبر حسابها على فيس بوك بأنه لا توجد أية خلافات مادية أو مهنية بينها وبين قناة النهار وأن عقدها كانت مدته سنة حققت بها عدد من النجاحات والمشاهدات العالية لبرنامجها .

وتابعت : ” حلقة أم نور حلقة مفيهاش أي حاجة وقبل ما بتتذاع الحلقات بتتراجع من تلفزيون النهار والرقابة بتشوفها وطبعا لازم موافقة القناة والرقابة على المواضيع كمان .. مفيش أي خلاف حصل ولا أنا اتوقفت ولا أي حاجة خالص ” .

وحرصت ريهام سعيد على توجيه الشكر لطاقم العمل الخاص بالبرنامج وبتلفزيون النهار الذين ساعدوها على تحقيق النجاح الذي وصلت إليه خلال عملها بالقناة .

وأضافت : ” أنا محتاجة ارتاح وأشوف ولادي وأصيف في استراحة محارب لغاية ما نعرف اللي جاي وإن شاء الله اللي جاي أحلى ” .