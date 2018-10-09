توكل كرمان تتعرض للسخرية بسبب ما حصل معها امام القنصلية السعودية!.. فيديو

أثار مقطع فيديو للناشطة اليمنية توكل كرمان، والسياسي المصري “أيمن نور” سخرية واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

وظهرت كرمان في تظاهرة تضامنية مع الكاتب السعودي جمال خاشقجي أمام القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية، وكان بصحبتها عدة شخصيات ذات توجه إخواني مثل أيمن نور، رئيس قناة الشرق، وعصام تليمة، ومعتز مطر، وآخرين.

كرمان أخذت تردد أمام الكاميرات: “على السلطات (السعودية) ألا تقبل بانتهاك سيادتها وكرامتها، وهو ما جعل نور يتدخل لتصحيح الخطأ، ويقول لها “تركيا وليس السعودية”، وسط سخرية واسعة من الحضور.