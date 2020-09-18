كشف الاعلامي اللبناني جاد غصن مصير تعاقده مع قناة “بلومبيرغ الشرق” السعودية بعد اسابيع على الحملة الكبيرة التي اطلقها نشطاء سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد التحاقه بالقناة بسبب مواقف سابقة له.
وقال جاد غصن في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “انتهت الاسباب التعاقدية مع الشرق بلومبرغ “بعدم توفر المستندات الضرورية” لمزاولة العمل (ربما اشارة الى مستندات السفر).”.
واضاف جاد غصن: “بهذا المخرح انتهى شهر مماطلة القناة عن اي رد او اجابة.”.
هذا وكان يفترض أن يكون نهاية شهر أيلول/سبتمبر الحالي، موعد إنتقال جاد غصن من قناة «الجديد» إلى محطة «الشرق للأخبار» (بلومبيرغ). لكن الحملات التي أطلقها الناشطون على تويتر نجحت في إلغاء المشروع جملة وتفصيلاً.