كشف الاعلامي اللبناني جاد غصن مصير تعاقده مع قناة “بلومبيرغ الشرق” السعودية بعد اسابيع على الحملة الكبيرة التي اطلقها نشطاء سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد التحاقه بالقناة بسبب مواقف سابقة له.

وقال جاد غصن في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “انتهت الاسباب التعاقدية مع الشرق بلومبرغ “بعدم توفر المستندات الضرورية” لمزاولة العمل (ربما اشارة الى مستندات السفر).”.

واضاف جاد غصن: “بهذا المخرح انتهى شهر مماطلة القناة عن اي رد او اجابة.”.

انتهت الاسباب التعاقدية مع الشرق بلومبرغ "بعدم توفر المستندات الضرورية" لمزاولة العمل (ربما اشارة الى مستندات السفر).



بهذا المخرح انتهى شهر مماطلة القناة عن اي رد او اجابة.



والأحد سأكون ضيف الزميل جورج صليبي مساء على الجديد للكلام عن الموضوع والرد على وضيعي السفارة 🙂 — Jad Ghosn (@Jad_Ghosn) September 18, 2020

هذا وكان يفترض أن يكون نهاية شهر أيلول/سبتمبر الحالي، موعد إنتقال جاد غصن من قناة «الجديد» إلى محطة «الشرق للأخبار» (بلومبيرغ). لكن الحملات التي أطلقها الناشطون على تويتر نجحت في إلغاء المشروع جملة وتفصيلاً.