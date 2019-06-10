جثث الأبقار على شواطئ تل أبيب

شهد شاطئ في بلدية تل أبيب ، يافا للمرة الثانية خلال 9 أيام جثة بقرة لفظتها المياه مما أثار الاشمئزاز والذهول لدى المصطافون ومرتادو الشاطئ .

ورجح المتابعون أن البقرة قد تكون سقطت من حاوية نقل أثناء تصديرها بحريا وكانت على قيد الحياة .

وكانت الواقعة الأولى قبل 9 أيام حيث تم العثور على بقرة أخرى نافقة في الوضع نفسه في شاطئ بشمال تل أبيب .

وفي السنوات الأخيرة تكرر الأمر كثيرا على شواطئ إسرائيل حيث ظهرت جثث حيوانات بعد سقوطها أو رميها من سفن الشحن .

وتؤكد منظمات حقوق الحيوان أن سبب إلقاء الحيوانات في الماء هو أن تكون مريضة أو ضعيفة .