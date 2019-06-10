الصفحة الرئيسية منوعات جثث الأبقار على شواطئ تل أبيب

جثث الأبقار على شواطئ تل أبيب

بواسطة -
0 123

شهد شاطئ في بلدية تل أبيب ، يافا للمرة الثانية خلال 9 أيام جثة بقرة لفظتها المياه مما أثار الاشمئزاز والذهول لدى المصطافون ومرتادو الشاطئ .

ورجح المتابعون أن البقرة قد تكون سقطت من حاوية نقل أثناء تصديرها بحريا وكانت على قيد الحياة .

وكانت الواقعة الأولى قبل 9 أيام حيث تم العثور على بقرة أخرى نافقة في الوضع نفسه في شاطئ بشمال تل أبيب .

وفي السنوات الأخيرة تكرر الأمر كثيرا على شواطئ إسرائيل حيث ظهرت جثث حيوانات بعد سقوطها أو رميها من سفن الشحن .

وتؤكد منظمات حقوق الحيوان أن سبب إلقاء الحيوانات في الماء هو أن تكون مريضة أو ضعيفة .

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.