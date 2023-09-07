أثار الداعية الإسلامي أمير منير، جدلا واسعا في الايام الماضية، بسبب ترويجه لتطبيق إلكتروني يتيح لمستخدميه أن يوكلوا شخصًا آخر لأداء المناسك نيابة عن العاجزين أو المتوفين أو المرضى، مقابل مبلغ مالي حوال 4000 جنيه «130 دولارا».

بدأت حالة الغضب بين المصريين، حين نشر أمير منير، على صفحته الشخصية «فيس بوك»فيديو بعنوان «تخيل تعمل عمرة لأحبابك (متــوفــى- مريض- عاجز) بأقل من 4000 ج»، وتحدث خلال الفيديو، أنّ متابعيه عبر فيسبوك سيحظون بخصم مالي حال كان المتقدم من بين أول 500 شخص يرغبون في استعمال التطبيق.

وبعد ساعات من عرض الفيديو، قام أمير منير بحذفه، وبث فيديو آخر، بعنوان: «الرد على موضوع عمرة البدل أم 4000 جنيه»، ليدافع عن نفسه ويعرض وجهة نظره.

وكتب منشور بعنوان: «عن عمرة البدل.. التعليق الأخير»، تحدث خلاله، قائلاً: «أتعلمون لو أن القضية مرتبطة بالمال لكنت قد فعلت إعلانات يوتيوب وفيسبوك التي أغلقها من الأساس، رغم أنها ستدر عليّ آلاف الدولارات من المشاهدات التي أحظى بها، لكني لا أفعل هذا لاعتقادي بحرمانيتها».

وأوضح: «الوكالة أو الإنابة بالحج جائزة عن المتوفى والعاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه، وهذا رأي الجمهور من أهل العلم وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، عكس رأي الإمام مالك الذي يرى أنه لا يجوز إلا لو وصى المتوفى قبل موته، ولا يجوز للعاجز لأنه فقد القدرة».

وأضاف: «اختيار فتاوى اللجنة الدائمة (إذا اعتمرت عن نفسك جاز لك أن تعتمر عن أمك وأبيك إذا كانا عاجزين لكبر أو مرض لا يرجى برؤه)، وفوق كل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه من يسأله: (يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيعُ الحجَّ ولا العُمرةَ ولا الظَّعنَ. قال: فحُجَّ عن أبيكَ واعتمِرْ)».

رد دار الإفتاء المصرية

ردت دار الإفتاء المصرية بمنشور عبر صفحتها الرسمية «فيس بوك» على الداعية أمير منير، بعنوان: «سماسرة الدين باب لتفريغ الشعائر الدينية من مضمونها».

وقالت دار الإفتاء في منشورها: «من المقرَّر أنَّ الله عزَّ وجلَّ قد شرع العبادات من فرائض ونوافل لمقاصد كبرى، منها تقريبُ العباد إليه سبحانه وتعالى، وتهذيب النفس البشرية. ولا بدَّ للإنسان أن يستحضر تلك المقاصد والمعاني أثناء عبادته وتوجُّهه إلى ربه -جل وعلا-، ومن باب التيسير على الأفراد، وبخاصة المرضى وأصحاب الأعذار، نجد أنَّ الشريعة قد أجازت الإنابة في أداء بعض العبادات بشروطٍ معينة».

القبض على أمير منير

وفي الساعات الماضية، تحدثت حسابات ومواقع مصرية عن القبض على الداعية أمير منير، للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين

وكان أحد المحامين تقدم ببلاغ حمل (رقم 6905563) إلى النائب العام يتهم الداعية الداعية أمير منير، بتلقي أموال دون ترخيص مع استغلالها في النصب لصالح أطراف دولية، بإنشاء تطبيق لتحصيل مبالغ تتراوح من 4000 إلى عشرات الألوف عن طريق ادعاء عمل العُمرات للغير من قبل أشخاص يقيمون خارج البلاد وتحويل الأموال بالدولار اليهم.