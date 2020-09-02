شهدت مدينة قوص بمحافظة قنا جنوب مصر جريمة بشعة حيث تم العثور على شقيقتين مذبوحتين في منزلهما وإحداهما مقطوعة اللسان .

وتبين أن الفتاتين الأولى تدعى ” نهى ” وتبلغ من العمر 18 عاما والثانية تدعى ” نورهان ” تبلغ من العمر 13 عاما كانتا تقيمان بمفردهما في المنزل بعد وفاة والدتهما وغياب والدهما الذي تزوج من سيدة أخرى ويقيم معها في مدينة أسوان .

واضطرت الفتاة الكبرى للعمل في مصنع للسكر بالمدينة للإنفاق على نفسها وشقيقتها فيما يتولى خالهما رعايتهما والإشراف على شئونهما .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن عامل بمصنع السكر كانت قد صفعته المجني عليها التي تعمل بالمصنع أمام العمال بعد معاكسته لها .

ليستعين هذا العامل ب 4 من أصدقائه وحاولوا اغتصاب المجني عليها إلا إنها قاومتهم فقاموا بقتلها وحين رأتهم شقيقتها الصغرى قاموا بقتلها أيضا خشية افتضاح أمرهم .

وكشفت التحقيقات أن الخال ذهب للاطمئنان على الشقيقتين في المنزل وفوجئ بالكبرى مذبوحة من رقبتها من الخلف ووضِعت جثتها أسفل سرير غرفة نومها .. كما عثر على جثة الأخرى غارقة في دمائها في صالة المنزل .

وجرى التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن ,

وتمكنت الأجهزة الأمنية في قنا من إلقاء القبض على الجناة خلال الساعات الماضية الذين اعترفوا بارتكابهم الواقعة .