كشفت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية عن جريمة أقدم على ارتكابها لاعب كمال أجسام إيطالي يدعى ” بينو نيومير ” ويبلغ من العمر 30 عاما ضد والديه بقتلهما بمنزلهما بمدينة بولزانو .

حيث قام بينو نيومير بخنقهما حتى الموت وإلقاء جثتيهما في النهر للتخلص منهما بعد أن طلبا منه اصطحاب الكلب في نزهة خارج المنزل .

وتعود تفاصيل الحادثة وفقا لاعترافات لاعب كمال الأجسام إلى نشوب مشاجرة بينه وبين والده ” بيتر نيومير ” بعد أن أيقظه الأخير من النوم مطالبا إياه بالنهوض لاصطحاب الكلب في نزهة فرفض .

وأضاف أن والده بدأ في توبيخه ونعته ب ” الفاشل ” ليذهب إلى غرفته مرة أخرى حتى لا يستمع لتوبيخاته المستمرة له .. لكن والده استمر في ذلك ليقرر بينو اللحاق به وخنقه باستخدام حبل تسلق حيث لفّ الحبل على عنق والده وسقطا أرضًا وضغط على رقبته حتى فاضت روحه .

وأشار بينو نيومير إلى أنه بعد أن فارق والده الحياة وصلت والدته للمنزل فقام بالتخلص منها بنفس الطريقة وأنه قتل والدته سريعًا دون حتى أن يودعها أو ينطق بكلمة واحدة وبعدها ألقى بجثتيهما من أعلى الجسر في نهر أديجي .

ووفقا لتقارير الشرطة فإنه تم العثور على جثة الأم وكان يظهر عليها علامات الخنق .. ومازال البحث جاريًا عن جثة الأب حيث عثرت الشرطة فقط على آثار دمائه على الجسر .

وتم إيداع المتهم في سجن مدينة بولزانو ووُجهت إليه تهمتي القتل وإخفاء الجثتين ومازالت التحقيقات مستمرة .