جريمة تهز دمشق في ليلة عيد الأضحى

شهدت العاصمة السورية ” دمشق ” جريمة مروعة في ليلة عيد الأضحى المبارك والتي راح ضحيتها عائلة مكونة من خمسة أفراد .

حيث أقدم الأب على قتل زوجته وأولاده ثم انتحر في ظروف غامضة .

وكشفت الشرطة السورية عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أن العائلة مكونة من الأب والأم وأولادهم الثلاثة وإنهم يعيشون في حي التضامن بالعاصمة السورية .

وأضافت أن الأب قام بقتلهم رميا بالرصاص داخل منزلهم .

وتتولى الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة .