جريمة تهز دمشق في ليلة عيد الأضحى

شهدت العاصمة السورية ” دمشق ” جريمة مروعة في ليلة عيد الأضحى المبارك والتي راح ضحيتها عائلة مكونة من خمسة أفراد .
حيث أقدم الأب على قتل زوجته وأولاده ثم انتحر في ظروف غامضة .
وكشفت الشرطة السورية عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أن العائلة مكونة من الأب والأم وأولادهم الثلاثة وإنهم يعيشون في حي التضامن بالعاصمة السورية .
وأضافت أن الأب قام بقتلهم رميا بالرصاص داخل منزلهم .
وتتولى الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة .
وفاة عائلة مؤلفة من خمسة اشخاص الاب والام واولادهم الثلاثة ضمن منزلهم في حي التضامن بدمشق والجهات المختصة تتولى التحقيق لكشف ملابسات الحادثة .
Posted by الشرطة Police on Saturday, August 10, 2019