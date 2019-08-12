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جريمة تهز دمشق في ليلة عيد الأضحى

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شهدت العاصمة السورية ” دمشق ” جريمة مروعة في ليلة عيد الأضحى المبارك والتي راح ضحيتها عائلة مكونة من خمسة أفراد .

حيث أقدم الأب على قتل زوجته وأولاده ثم انتحر في ظروف غامضة .

وكشفت الشرطة السورية عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أن العائلة مكونة من الأب والأم وأولادهم الثلاثة وإنهم يعيشون في حي التضامن بالعاصمة السورية .

وأضافت أن الأب قام بقتلهم رميا بالرصاص داخل منزلهم .

وتتولى الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة .

وفاة عائلة مؤلفة من خمسة اشخاص الاب والام واولادهم الثلاثة ضمن منزلهم في حي التضامن بدمشق والجهات المختصة تتولى التحقيق لكشف ملابسات الحادثة .

Posted by ‎الشرطة Police‎ on Saturday, August 10, 2019

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