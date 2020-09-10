تصدر هاشتاغ يحمل وسم #جريمة سلوى على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شهد قسم العناية المركزة بمستشفى مبارك الكبير في الكويت ظهر أمس الأربعاء 9 سبتمبر 2020 جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها مواطنة في العقد الثالث من عمرها على يد شقيقها الأصغر الذي تمكن من اقتحام غرفة العناية حيث ترقد المجني عليها وأطلق النار ليرديها قتيلة ويلوذ بالفرار.

وفي تفاصيل الخبر، ونقلاً عن صحيفة “الجريدة”، فقد روى مصدر أمني أن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً من إدارة المستشفى بحدوث إطلاق نار في غرفة العناية المركزة، وأن الحادث أسفر عن وفاة مريضة، وذكر المصدر أنه فور تلقي البلاغ انتقل رجال الأمن إلى الموقع وتبين لهم أن المجني عليها كانت تعرضت لإطلاق نار من شقيقها الأكبر قبل يومين بالقرب من منزلها في منطقة سلوى، موضحاً أن رجال الأمن تمكنوا من ضبط مطلق النار.

وأضاف أن شقيقها الأصغر توجه إلى قسم العناية المركزية حيث كانت ترقد المجني عليها بحالة حرجة وأكمل جريمة والده ولاذ بالفرار، لافتاً إلى أن رجال المباحث تمكنوا من تحديد هُوِيَّة الجاني من خلال كاميرات المراقبة الموجودة بالمستشفى وجارٍ البحث عنه.، وأشار إلى أن الجهات الرسمية فتحت تحقيقاً موسعاً بالحادث حول كيفية دخول الجاني وهو مسلح إلى غرفة العناية المركزية، وعدم وجود حراسة على المجني عليها.

وقد أمر وكيل النائب العام بفتح تحقيق داخل المستشفى لمعرفة كيفية دخول الجاني إلى غرفة العناية المركزة التي لا يسمح بدخولها إلا للأطباء والهيئة التمريضية، نظراً لخصوصيتها الشديدة، كما أمر برفع جثة المجني عليها وإحالتها إلى إدارة الطب الشرعي.