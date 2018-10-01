جريمة مروعة.. حاول منع خطف فتاة وإغتصابها فلقي حتفه..والمتهم: “دبحته دبحته”

أفادت وسائل إعلام مصرية عن وقوع جريمة قتل في مدينة السلام شرق القاهرة، حيث لاقى شاب عشريني يدعى عبد السلام، مصرعه على يد أحد الشباب بعدما حاول منع خطف إحدى الفتيات واغتصابها، لينتقم المتهم من الضحية بذبحه أمام الجميع.

ويقول عمر، صديق المجني عليه، الذي كان متواجداً لحظة وقوع الجريمة: “كنّا واقفين لقينا المتهم جاي بيجري، وماسك تراب ورشه على وجه عبد السلام، وضربه بالمطوة 3 مرات، وواحدة في رقبته دبحه بيها، وقعد يقول دبحته دبحته”.

فيما قال شاهد عيان آخر على الواقعة، إنّ المجني عليه كان يقف بجوار زملائه، وفوجىء بالمتهم يرميه بالتراب، ويطعنه بجسده ورقبته، ثم غادر مكان الحادث بكل برودة أعصاب من دون أن يصاب بشيء.

وقد عثرت قوات الأمن على سلاح آخر بجوار جثة المجني عليه، وتم ضبط سلاح آخر بحوزة المتهم.