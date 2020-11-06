ذكرت صحيفة الأنباء “الكويتية” تفاصيل جريمة مروعة وغريبة من نوعها صدمت الجميع لشاب كويتي حاول القيام بأفعال خادشة للحياء مع صديقه. بعدما أن قام بتخديرها بقطعة حلوى داخل منزله.

وانتهت التحقيقات بالحادثة بحسب الصحيفة المحلية إلى تصنيف الجريمة باعتبارها جناية هتك عرض وسرقة.

وذكرت الصحيفة نفسها نقلا عن مصدر أمني قوله إنه مواطنا يبلغ من العمر عشرون عاما تقدم الى أحد مخافر الشرطة محافظة الأحمدي. ثم افاد إن زميله حضر الى مسكنه وبالتحديد الى شقة يسكن فيها بشكل غير دائم.

وأوضح أن المدعى عليه قدم قطعة من الحلوى وما أن تناول الحلوى- والكلام لا يزال على لسان المجني عليه- حتى شعرت بالنعاس الشديد ودوار ومن ثم دخلت في شبه غيبوبة بشكل مؤقت.

كما وتابع المجني عليه تفاصيل الجريمة:”شعرت بأن الزائر صدرت منه تصرفات خادشة وأنه غير واعٍ انه وبعد ان استيقظ من النوم وجد أن المدعى عليه عبث بمحتويات الشقة وسرق مبلغا ماليا من خزينة داخل الشقة.”

حيث ذكر المصدر الأمني إنه بعد استدعاء المدعى عليه والقيام بالتحقيق معه اعترف بجريمته. الأمر الذي دعا النيابة الى تصنيف القضية على أنها جناية.