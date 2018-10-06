جريمة هزت المجتمع الأيرلندي .. اغتصاب رضيع بعمر الاسبوعين والمتهم شاب بعمر 25 عاماً!

يرقد طفل رضيع يبلغ من العمر اسبوعين في العناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة بلفاست الايرلندية، بعد تعرضه لحادث اغتصاب، في جريمة هزت المجتمع في أيرلندا الشمالية، بحسب ما اشارت “سكاي نيوز”.

وفي هذا الاطار نقلت صحف بريطانية عن متحدث رسمي باسم دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية أن الجريمة أسفرت عن “عدد من الإصابات الخطيرة” بحق الرضيع الذي لم يفصح بعد عن جنسه، وقد اتهمت الشرطة شابا يبلغ من العمر 25 عاما بالاغتصاب، والأذى الجسدي الخطير المتعمد.

الى ذلك مثل الشاب أمام قضاة محكمة “أرما”، وهي إحدى مقاطعات أيرلندا الشمالية الستة، الثلاثاء الماضي، فيما يتلقى الرضيع العلاج في وحدة الأطفال في مستشفى رويال بلفاست للأطفال المرضى.

بدورها نقلت صحيفة “الصن” البريطانية عن مصدر قوله: “كان هناك الكثير من الدماء. الإصابات شديدة جدا، لقد صُدمنا”، فيما قال متحدث باسم مستشفى بلفاست تراست: “لدينا طفل في رعايتنا، لكننا لن نعلق أكثر من ذلك، نحترم طلب العائلة بشأن الخصوصية”.