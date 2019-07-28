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جزيرة يونانية تعرض دفع 500 يورو شهريا لمن ينتقل وأسرته للعيش بها

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نشرت صحيفة ” الاندبندنت ” تقريرا عن عرض جزيرة يونانية تسمى ” أنتيكيثيرا ” الإقامة بها لمدة 3 سنوات مع دفع مبالغ شهرية للأسرة التي ستنتقل للعيش بها .

ويأتي ذلك في محاولة من السلطات لإعمارها حيث أن عدد المقيمين الدائمين بها لا يتجاوز عددهم 24 شخصا فقط .

وتعرض الجزيرة التي تقع بين ” كريت ” و” كيثيرا ” في البحر المتوسط 500 يورو ( نحو 550 دولارا ) شهريا لمن ينتقل للعيش بها بالإضافة إلى سكن مجاني .

إلى جانب الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والأنشطة المائية والترفيهية والسياحية والتسوق في عدد محدود من المحال على أرض ” أنتيكيثيرا ” .

واستعرض عمدة الجزيرة ” أندرياس تشارشالاكيس ” جمال ومناظر الجزيرة رغم الطقس شديد البرودة في فصل الشتاء .

وأشار إلى أن هذه الدعوة تأتي لجذب العديد من الأسر لإنعاش الحياة بالجزيرة وامتلائها بأصوات الأطفال والآباء والأمهات .

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