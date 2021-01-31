عقد نقيب الإعلاميين الدكتور ” طارق سعدة ” جلسة صلح بين الإعلامية ” ريهام سعيد ” والذي حضر عنها محاميها ” شعبان سعيد ” وبين الإعلامي ” سيد علي ” يوم أمس السبت .

وذلك على خلفية الأزمة التي وقعت بينهما في الفترة الأخيرة وإتهام ريهام سعيد لسيد علي بسبها في برنامجه ” حضرة المواطن ” وتناوله لأمور شخصية خاصة بها مما دفعها إلى تقديم شكوى ضده إلى النقابة .

والتي أدت إلى إتخاذ نقابة الإعلاميين قرارا بمنع ظهور سيد علي إعلاميا لحين الانتهاء من التحقيقات .

وعلى خلفية هذا الصلح أصدرت النقابة بياناً لها جاء فيه : ” بتطبيق ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهنى وبعد تفريغ الحلقات محل الشكوى من المرصد الإعلامي الخاص بالنقابة .. اتخذ النقيب قراراً بمنع ظهور سيد علي على أي وسيلة إعلامية لحين انتهاء التحقيق معه ” .

وتابع : ” نظرا للأهداف السامية التي أنشئت من أجلها النقابة وتحديداً ما جاء في نص المادة الثالثة من القانون 93 لسنة 2016 في الفقرة الرابعة والتى تنص على دعم التعاون بين أعضاء النقابة وتقوية روح الزمالة بينهم والعمل على تسوية المنازعات التي تنشأ بينهم ولم شمل الأسرة الاعلامية فقد آثر النقيب عقد جلسة صلح بين الطرفين ” .

وأضاف البيان : ” مع تنازل ريهام سعيد عن شكواها وإقرارها رسمياً بتنازلها عن البلاغ المقدم رقم 3412 لسنة 2021 ضد سيد علي وأن يقوم الزميل بتقديم إعتذار رسمى في أول ظهور له في برنامجه (حضرة المواطن) والاكتفاء بفترة منعه من الظهور طوال فترة التحقيق ” .