تصدر هاشتاغ #جمهور_السعوديه_يعتذر_لليابان ترند موقع تويتر في المملكة صباح اليوم الجمعة بعد إهانة قائد المنتخب الياباني عقب مباراة الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم أمام المنتخب السعودي.

وكان المنتخب السعودي قد وجه ضربة لحظوظ اليابان في التأهل إلى مونديال قطر بعد الفوز عليه بهدف نظيف على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة مساء الخميس.

ولكن وبعد انتهاء المباراة، وبينما كان قائد المنتخب الياباني مايا يوشيدا يجري لقاء تلفزيونيا تعرض لصرخات سخرية واستهزاء من جماهير سعودية في المدرجات.

تصرف غير اخلاقي وماله داعي صراحه لكن الاعتذار من شيم الرجال #جمهور_السعوديه_يعتذر_لليابان pic.twitter.com/jM0xfIwtoT — ♚ ᴀнмαɒ.10 (@a7mad_fcb3) October 8, 2021

وأثار تصرف الجماهير غضب القائد الياباني، مما اضطره إلى ترك مكان اللقاء والاقتراب من الجمهور للتعبير عن سخطه.

والتقط أحد الحضور، مقطع فيديو لما جرى بين الجمهور السعودي والقائد الياباني، ونشره عبر مواقع التواصل، ما أدى إلى موجة غضب لدى السعوديين ودفعهم إلى إطلاق حملة للاعتذار.

وناشد المغرد، السفير الياباني في السعودية عبر حسابه في تويتر لقبول الاعتذار السعودي ونقله إلى الشعب والمنتخب الياباني.

الجمهور السعودي يعتذر لدولة ومنتخب وجمهور اليابان ويُطلق هاشتاق #جمهور_السعوديه_يعتذر_لليابان ويأمل من السفير الياباني نقل الإعتذار للبعثة اليابانية بعد التصرف الطائش والفردي من أحد المشجعين إتجاه أحد لاعبي المنتخب الياباني.@FumioIwai #サウジアラビアのファンは日本に謝罪します pic.twitter.com/jAbkE5T3Pd — نايف بن عبدالله (@NaifBinAbdullh) October 8, 2021

وشهدت الحملة آلاف التغريدات التي نددت بفعل الجمهور، واعتبر كثيرون أن ما جرى لا يعدو كونه تصرفا فريدا.