أقدم جندي سابق في الجيش الأمريكي يدعى ” مايك بريسنير ” على الهجوم على الرئيس الأمريكي السابق ” جورج بوش ” خلال مشاركته في لقاء عام في مدينة لونغ بيتش بمقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية للحديث عن سنوات حكمه يوم الأحد الماضي .

حيث اتهم الجندي الأمريكي جورج بوش بالتسبب في قتل مليون عراقي بسبب الغزو الأمريكي على العراق مطالبا إياه بالاعتذار على ذلك والاعتذار على مقتل العديد من الجنود الأمريكيين أيضا في هذه الحرب .

فقال الجندي : ” متى ستعتذر على قتل مليون عراقي بسبب كذبك .. كذبت بشأن أسلحة الدمار الشامل ، وصلتها بأحداث 11 سبتمبر وكذبت بشأن العراق وأنها تشكل تهديدًا ” .

ليقاطعه الرئيس الأمريكي السابق : ” اجلس وتصرف باحترام ” .. ولكن الجندي لم يصمت واستمر في هجومه بشكل عنيف قائلا : ” أرسلتني إلى العراق وقتلت أصدقائي .. مات أصدقائي بسبب كذبك .. عليك أن تعتذر ، عليك الاعتذار ” .

وبينما كان الجندي يحاول سرد أسماء أصدقائه الذين قتلوا بسبب الحرب الأمريكية في العراق قام أفراد الأمن بإخراجه بالقوة وتحفظوا عليه لبعض الوقت .

جندي أمريكي سابق يمسح بكرامة جورج بوش الأرض:

"متى ستعتذر عن تسببك بقتل مليون عراقي؟" pic.twitter.com/5nCghSEhwx — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) September 23, 2021