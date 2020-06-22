نشر جندي في الجيش النظامي السوري يدعى ” يزن السلطاني ” مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي يعبر من خلالها عن مشاعر حب تجاه ” زين الشام ” إبنة الرئيس بشار الأسد .

حيث ظهر يزن السلطاني في أحد مقاطع الفيديو وهو يوجه رسالة لزين الشام يقول فيها : ” أنا أحبك كثيرا يا زين الشام وأعشقك .. أنا لك وأنت لي ” .

وفي مقطع فيديو آخر ظهر فيه مرتديا البدلة العسكرية وقال : ” سأفعل أي شيء ولن أتخلى عنك لا من قريب ولا بعيد ” .

وحاول المقربون من الجندي السوري إبعاده وإيقافه عن نشر مثل هذه الفيديوهات وتحذيره من العواقب التي قد يتعرض لها إلا أنه أصر على التعبير عن حبه لإبنة بشار الأسد .

على الرغم من رسائل التهديد التي تلقاها وقابلها بتصميمه على هدفه وهو الزواج من زين الشام .

وبعد تداول هذه الفيديوهات اختفى يزن السلطاني ولم يعرف مكانه .. وقال شقيقه في تصريحات له أن السلطات السورية اعتقلته .

ونشرت تدوينة على حساب يزن السلطاني أدعى ناشرها أنه شقيق يزن جاء فيها بأنه تلقى مكالمة من جهة تدعي أنها زين الشام،وطلبت منه الفيديوهات التي نشرها .

وتابع : ” لكن مع الأسف أخذوا يزن منذ الصباح ولا نعلم مكانه ” .

ولكن كتب يزن على تويتر : ” حسابي بالفيس بوك سيطروا عليه المخابرات .. بحب أطمنك يا زين واطمن الشعب إني بخير ومتخفي ” .