احتفل محرك البحث ” جوجل ” اليوم الأربعاء الموافق 28 إبريل بذكرى ميلاد الفنان المصري الراحل ” نور الشريف ” ال 75 .

حيث نشر جوجل على صفحته الرئيسية تصميم تضمن 3 صور لشخصيات جسدها نور الشريف في مسيرته الفنية .

وهي : شخصية عبدالغفور البرعي في مسلسل ” لن أعيش في جلباب أبي ” وشخصية كمال التي قدمها في فيلم ” العار ” وشخصية كمال عبد الجواد في ” ثلاثية نجيب محفوظ ” .

وعلقت ” مي نور الشريف ” إبنة الفنان الراحل على ذلك في منشور لها عبر تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” معربة عن سعادتها وفخرها بوالدها .

فكتبت في تعليقها : ” يا حبيبي عيدك في الجنة إن شاء الله يا رب .. دائما رافع راسي و فخورة إني بنتك .. بنت نور الشريف ” .