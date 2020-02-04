جيش عربي بين اقوى عشرة في العالم متفوقا على اسرائيل وتركيا وايران!

أصدر موقع “غلوبال فاير باور” تصنيفه الجديد لأقوى الجيوش في العالم لعام 2020، واعتمد الترتيب النهائي 50 عاملا لتحديد درجة قوة أي جيش، ومنها العوامل الجغرافية والموارد وتنوع الأسلحة.​

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ومن بين 138 جيشا خضعت للتصنيف، احتفظت الولايات المتحدة بمكانتها الأولى كقوة عسكرية بلا منازع حيث وتفوق الجيش الأميركي من الناحية العددية والتكنولوجية، بحسب التصنيف الخاص بـ2020.

وجاء الجيش الروسي في المركز الثاني مستقيدا من الخطوات الواسعة نحو التحديث والتجربة الميدانية في سوريا.

وفيما جاءت الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وبريطانيا في المراكز من الثالثة حتى الثامنة جاء الجيش المصري في المرتبة التاسعة ضمن أقوى الجيوش في العالم واقوى الجيوش العربية متقدما على الجيش البرازيلي الذي جل في المرتبة العاشرة.