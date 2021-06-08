قال مؤسس موقع أمازون جيف بيزوس إنه سيطير إلى الفضاء مع شقيقه في أول رحلة على متنها بشر سوف تطلقها شركته “بلو أوريجن”, Blue Origin.

وقال بيزوس في منشور له على إنستغرام إن السفر إلى الفضاء كان هدفا له طوال حياته.

وستعرض شركة “بلو أوريجن” مقعدا للسفر إلى الفضاء في المزاد لمن يرغب في مرافقة الشقيقين في رحلتهما.

يذكر أن بيزوس هو واحد من اثرى أثرياء العالم، حيث تبلغ ثروته 186.2 مليار دولار، وفقا لمجلة “فوربس”.

وكتب بيزوس “سوف أقلع في رحلة مع شقيقي في العشرين من يوليو/ تموز، في أعظم مغامرة مع أفضل أصدقائي”.

ووصف شقيقه مارك الرحلة بأنها “فرصة لافتة”.

وقد وصل أعلى مبلغ في المزاد على الرحلة 2.8 مليون دولار ، وسيبقى المزاد مفتوحا حتى 12 يونيو/حزيران.