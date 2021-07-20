سينطلق الملياردير جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، إلى الفضاء يوم الثلاثاء، في أول رحلة مأهولة لمركبته الفضائية “نيو شيبرد”.

وسيرافقه خلال الرحلة شقيقه مارك بيزوس ووالي فانك البالغة من العمر 82 عاما والتي ستصبح أكبر من يسافر إلى الفضاء، بالإضافة الى طالب يبلغ من العمر 18 عاما.

وسيسافرون جميعهم في كبسولة تتمتع بنوافذ كبيرة، مما يوفر مناظر خلابة للأرض.

وتم تصميم “نيو شيبرد”، التي بنتها شركة “بلو أوريجن” التابعة لبيزوس، لخدمة السوق المزدهر لسياحة الفضاء.

وقال بيزوس في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز: “أنا متحمس. يستمر الناس في سؤالي عما إذا كنت متوتراً. لست متوتراً حقا، أشعر بالفضول. أريد أن أعرف ما الذي سنتعلمه”.