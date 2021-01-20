شبه الحاخام مايكل بيلز، الرئيس المنتخب جو بايدن بـ “موسى” ونائبة الرئيس المنتخبة، كامالا هاريس بـ هارون”.
وأتت تصريحات الحاخام، الثلاثاء. بعد أن ألقى بايدن خطابا وداعيا في ولاية ديلاوير، مسقط رأسه، قبل أن يتوجه إلى العاصمة واشنطن، حيث سيتم تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، الأربعاء.
الحاخام بيلز الذي يعرف بايدن منذ سنوات، قال: “إنه من المقدر أنك سوف تبدأ فترتك الرئاسية في الأسبوع ذاته الذي يقرأ فيه اليهود حول العالم من سفر الخروج كيف قام موسى بتحريرنا من نير العبودية الذي استمر 400 عاما على يد فرعون مصري مستبد”.
ثم تابع “بطرق عدة، جو، أنت موسى الخاص بنا ونائبة الرئيس كاميلا هاريس، هي هارون الخاص بنا”.
يا سلام على النفاق عندما يكون جميلا هههههههههههههههه
دخلك يا حاخام عندك بايدن اشبع فيه اما كاميلا نائبة الرئيس خليها للعربان هههههههههههههههه يعني ما يكفي ازحتم الامورة ايفانوكا وقد صرفنا نحن العربان عليها دم قلوبنا ؟؟ ههههههههههههههه ما بقى في خزائننا لا دولار اخضر ولا باوند اصفر الا ودفعناه زكاة وصدقات وحقوق شرعية لها هههههههههههههه اما من ادى لها العمرة او بنى مساجد باسمها فاكثر مما تتصور ههههههههههههههههه والآن جاي تخطف من العربان نائبة الرئيس بايدن الولية كاميلا ؟؟ ههههههههههههه اصلا كل الحكام العرب استنسخوا قصيدة نزار قباني وعنونها لنائبة الرئيس الولية كاميلا ههههههههههههه ويذمون فيها ايفانوكا ويقول كل منهم لكاميلا هاريس : ما بين حُبٍّ وحُبٍّ.. أُحبُّكِ أنتِ.. وما بين واحدةٍ ودَّعَتْني.. وواحدةٍ سوف تأتي.. أُفتِّشُ عنكِ هنا.. وهناكْ.. كأنَّ الزمانَ الوحيدَ زمانُكِ أنتِ.. كأنَّ جميعَ الوعود تصبُّ بعينيكِ أنتِ.
فشنو دخل سيدنا هارون عليه السلام بنائبة الرئيس بايدن ؟؟؟؟ هههههههههههههه اتنيل يا حاخام والا الحكام يوقفون التطبيع ويصيرون وطنين هههههههههههههه النسوان لعبة عرباننا هههههههههههه خليكم بعيدين يا بني صهيون والا نزعل ههههههههههههههههه
ماذا تقول أنت؟