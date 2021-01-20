شبه الحاخام مايكل بيلز، الرئيس المنتخب جو بايدن بـ “موسى” ونائبة الرئيس المنتخبة، كامالا هاريس بـ هارون”.

وأتت تصريحات الحاخام، الثلاثاء. بعد أن ألقى بايدن خطابا وداعيا في ولاية ديلاوير، مسقط رأسه، قبل أن يتوجه إلى العاصمة واشنطن، حيث سيتم تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، الأربعاء.

الحاخام بيلز الذي يعرف بايدن منذ سنوات، قال: “إنه من المقدر أنك سوف تبدأ فترتك الرئاسية في الأسبوع ذاته الذي يقرأ فيه اليهود حول العالم من سفر الخروج كيف قام موسى بتحريرنا من نير العبودية الذي استمر 400 عاما على يد فرعون مصري مستبد”.

"أنت موسى الخاص بنا".. جزء من كلمة الحاخام مايكل بيلز خلال وداع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ولاية ديلاوير قبل مغادرته إلى واشنطن لتولي مهامه الرئاسية pic.twitter.com/AP3A5Olbd7 — قناة الحرة (@alhurranews) January 19, 2021

ثم تابع “بطرق عدة، جو، أنت موسى الخاص بنا ونائبة الرئيس كاميلا هاريس، هي هارون الخاص بنا”.