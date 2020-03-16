حاخام يهودي يصرح : ” فيروس كورونا يمهد العالم لحالة الخلاص وظهور المسيح “

نشر موقع ” تشاباد ” العبري تصريحات الحاخام ” مناحيم مندل هاريل ” حاخام الحي الجنوبي في صفد ومن حاخامات الجماعة الدينية اليهودية ” حاباد ” والذي تحدث فيها عن انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم .

حيث قال أن انتشار فيروس كورونا هو تمهيدا لما يسمى الخلاص .. ويأتي ذلك وفقا لاعتقاد اليهود بعقيدة المخلص وهى ظهور المسيح المخلص الذي سيأتي في آخر الزمان ليخلص بني إسرائيل وهم في انتظار دائم لظهوره .

فقال الحاخام : ” أن مسيحنا الذي نعتقد فيه سيأتي يوما ما ثم في تلك اللحظة سيتغير العالم إلى حالة الخلاص ” .

يذكر أن وزارة الصحة الاسرائيلية قد أعلنت صباح اليوم عن إصابة 255 شخصا بفيروس كورونا .