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حادثة طريفة.. شاهدوا فأر “سمين” يعلق داخل غطاء “ريغار”!

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Firefighters Save Oversized Rat Stuck in Manhole Cover

حوصر فأر سمين في غطاء “ريغار” ممّا جعل من الصعب إخراجه.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، التقطت الصور بمدينة بنشايم الألمانية، وظهر الفأر يعاني بسبب حجمه الضخم وعدم قدرته على تخليص نفسه، وهو ما دفع البعض للاتصال بخدمة الطوارئ لمد يد العون له.

وشارك عدد من رجال الإطفاء في عملية الإنقاذ ووصل عددهم إلى 9، وسخر البعض من حجم الفأر مشيرين إلى اكتسابه الكثير من الوزن في فصل الشتاء.

شوهد الفأر من قبل فتاتين، ورفع رجال الإطفاء الغطاء الضخم ببعض الثوابت المطاطية، وانتشال الفأر نفسه بأداة بيد طويلة، وأطلق سراح الفأر مرة أخرى ليركض في البالوعة من حيث جاء.

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