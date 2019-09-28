حالة من الهلع والذعر تصيب مدينة إسطنبول .. ما السبب ؟

كشفت وكالة الأناضول التركية عن تعرض مدينة إسطنبول يوم الخميس الماضي إلى زلزال قوي بقوة 5.8 على مقياس ريختر والذي شعر به سكان المدينة بشكل عام ولكنه لم يسفر عن أية خسائر بشرية .

وقال شهود عيان بأنهم شعروا باهتزاز المباني في المدينة أثناء الزلزال .. في حين هرع العديد من العاملين في البنايات المرتفعة إلى مغادرتها خوفا على حياتهم .

كما أدى الزلزال إلى انقطاع الاتصالات وتسبب في حالة من الهلع والذعر بين السكان .. وتم إخلاء عشرات المدارس في اسطنبول .

ويأتي الزلزال الجديد بعد يومين من هزة أرضية بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر ضربت مدينة إسطنبول الواقعة شمال غربي تركيا .

وحذرت جميع الجهات المختصة في تركيا من خطر زلزال قوي قادم ومدمر سيضرب منطقة مرمرة التي تقع فيها مدينة إسطنبول .. والذي لم يحدد له موعد معين .

وتعمل الجهات على عمل خطة لمواجهة هذا الخطر وتوجيه الناس إلى معرفة كيف يتصرفوا مع مثل هذه الظروف .