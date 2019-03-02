حالة نادرة.. سيدة تكبر في عمرها 8 مرات بين 50 مليون شخص

شبهت سيدة بشخصية فيلم “بنجامين بوتون”، حيث تعاني من حالة نادرة تجعلها تكبر في العمر ثماني مرات عن المعتاد.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، تم إخبار تيفاني فيدكيند، البالغة من العمر 41 عامًا ، بأنها واحدة من بين 50 مليون شخص مصابة بمرض البروجيريا، والذي تم تحديده في 156 شخصًا حول العالم ، وهي في العشرينات من عمرها.



وتعد تيفاني محظوظة لأن عادةً يتم تشخيص اصحاب مرض بروجيريا وهم في أول عامين من حياتهم، و يتفون في عمر 12 عام.

ويعتقد أن تيفاني التي تعيش بولاية أوهايو، أكبر شخص حي يعاني من الحالة بروجيريا ، حيث كان أطول ناجي معروف بهذا المرض، هو ليون بوتا ، توفي عن عمر 26 سنة .

وافادت الصحيفة، ان أمها ، ليندا، وهي الآن في السبعينات من عمرها ، تحمل الجينات المسؤولة عن الحالة تيفاني، ولكنها لا تعاني من أعراضه.

وكان شقيق تفاني، توفي بسبب هذا المرض منذ سبع سنوات، وهو يبلغ من العمر 39 عامًا، ولذلك تخشى عائلتها ان يفقدوها كما حدث مع شقيقها.

وأوضحت الصحيفة ان تيفاني، تعاني من تسوس الأسنان وفقدان الشعر ومشاكل في القلب بسبب المرض، ويبلغ طولها 4 أقدام و5 أقدام وتزن 26 كجم.