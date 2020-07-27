قضت المحكمة الإقتصادية بالقاهرة اليوم الإثنين بحبس كلا من ” حنين حسام ” و ” مودة الأدهم ” الشهيرتين ب ” فتيات التيك توك ” لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكلا منهما .

وذلك لإدانتهما بارتكاب جرائم التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وإنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق وخادشة للحياء لزيادة نسبة المتابعين .

وعقب صدور الحكم انهمرت المتهمتان فى البكاء وصرخت حنين حسام قائلة : ” والله مظلومة معملتش حاجة ” .. فيما تعرضت مودة الأدهم لحالة من الإغماء وانهار أهالى المتهمتين أمام قاعة المحكمة أيضا فور معرفتهم بالحكم .

وكانت النيابة العامة قد قامت بالتحقيق مع المتهمتين وأمرت يوم 11 يونيو الماضي بإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية .