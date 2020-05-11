نشرت صحيفة ” عكاظ ” السعودية عن قرار محكمة جدة الجزائية في المملكة العربية السعودية بحبس مواطن سعودي صاحب مقهى لمدة 3 أشهر وتغريمه 10 آلاف ريال .

وذلك بسبب ظهوره في إعلان مسيء مدفوع القيمة لمدة 140 ثانية عبر حسابات مشاهير التواصل للإعلان عن مشروبات متوافرة لديه وخالية من الكحول .

حيث أدانت المحكمة صاحب المقهى وفقا لما جاء في الإعلان من عبارات مثل ” موجود الآن ‏بار في جدة ” و ” كل المشروبات هنا خالية من الكحول ” و ” راح نغير فكرتكم عن المشروبات ” .. ووصف محتويات المقهى بأنها ” نبيذ حلال ” .

وأمرت المحكمة بحجب مقطع الفيديو من الموقع لتضمنه عبارات تنتهك الآداب العامة والدين .