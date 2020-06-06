نشب حريق هائل في مخازن تابعة لشركة ” أمازون ” عملاق التجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة على الإنترنت يوم أمس الجمعة وذلك خلال ساعات عمل الموظفين داخلها .

وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو أظهرت لهيبا ضخما وأعمدة من الدخان الأسود تتصاعد من المخازن الكبيرة التابعة للشركة .

كما التهم الحريق عددا من سيارات الشحن التي كانت متوقفة خارج المخازن وأدى إلى انهيار سقف المنشأة .

وتمكن نحو مئة عامل من الخروج دون تعرضهم لأية إصابات .. فيما أعلن رئيس فوج الإطفاء أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق في هذا المبنى على الرغم من أنه مجهز بأحدث أنظمة الحماية من الحرائق .

وخرجت شركة أمازون ببيان لها جاء فيه أن المستودعات تديرها شركة خارجية وتساعدهم في شحن السلع كبيرة الحجم .

وتابع : ” نحن سعداء بأن الجميع في أمان ونشكر جهود رجال الإطفاء الذين استجابوا للحادث ” .