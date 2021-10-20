تعرضت طائرة ركاب أمريكية لحادث مروع أدى إلى احتراقها بالكامل إثر اصطدامها أثناء الإقلاع بأحد المطارات في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة، وكان على متنها 21 شخصًا بينهم الطاقم، حيث تم إنقاذهم دون أن يتعرضوا لأذى.

وأعلن ستيفن وودارد المسؤول في جهاز الأمن العام في تكساس في مؤتمر صحفي نجاة كل الأشخاص الذين كانوا داخل الطائرة، وهم 18 راكبا والطاقم المؤلف من 3 أفراد.

من جهته، قال مدير أجهزة الطوارئ المحلية تيم غيبسون إن الركاب تمكّنوا من الخروج من الطائرة، مضيفا “كانوا مصدومين للغاية”، مشددا على أن الحادث “انتهى بأفضل طريقة ممكنة”.