بثت عدد من القنوات التليفزيونية الهندية لقطات توثق إندلاع حريق هائل في أكبر معهد لإنتاج اللقاحات في الهند والعالم ” سيروم اينستيتيوت أوف إنديا ” اليوم الخميس .

وأظهرت اللقطات سحابة ضخمة من الدخان الرمادي فوق موقع المعهد الذي يتم فيه بالوقت الحالي إنتاج ملايين الجرعات من لقاح ” كوفيشيلد ” الذي طورته شركة مختبرات أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد لمكافحة فيروس كورونا المستجد .

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن اللقاحات المضادة لكوفيد 19 لم تتأثر حيث أن الحريق اندلع في موقع قيد الإنشاء بعيد عن منشآت إنتاج اللقاحات .

وأدلى مسئول في ثكنة رجال الاطفاء في المنطقة بتصريحات له لوكالة فرانس برس قال فيها : ” أرسلنا ست أو سبع سيارات إطفاء إلى مكان الحادث .. ليست لدينا معلومات أخرى نعلنها في الوقت الحالي بشأن رقعة الحريق أو ما إذا كان أحد محاصر ” .

"Fire breaks out at Serum Institute of India in Pune" https://t.co/XJVwB4uRi0 — Anusua Panda (@AnusuaPanda) January 21, 2021