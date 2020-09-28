تصدر هاشتاغ #حظر_المنتجات_التركية قائمة الترند السعودي اليوم على موقع تويتر مع انباء عن قيام السطات السعودية بحظر بيع المنتجات التركية في المملكة.
وقد تفاعل الناشطون مع الهاشتاغ مغ اغلبية مؤيدة فيما نشر اخرون بعض الصور لمنتجات تركية متمنين ان لا يتم حظرها.
وكانت صحيفة تركية معارضة قد قالت، اسم الأحد، أن السعودية ستمنع دخول البضائع التركية إلى أراضيها، ابتداء من مطلع الشهر المقبل.
وقالت صحيفة “جمهورييت”، في تقرير لها، إن التوتر في العلاقات السياسية بين أنقرة والرياض أثر على العلاقات الاقتصادية، مشيرة إلى أن السلطات السعودية قررت رسميا منع شراء السلع المصنعة في تركيا، بعد حظر غير رسمي فرضته قبل ذلك.
وأشارت إلى أن القرار يضر بمصالح آلاف المصدرين الأتراك، لافتة إلى أن السعودية تأتي في المرتبة الـ15 بين الدول التي تصدر إليها المنتجات التركية، وفقا لترجمة صحيفة عربي21.