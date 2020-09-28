تصدر هاشتاغ #حظر_المنتجات_التركية قائمة الترند السعودي اليوم على موقع تويتر مع انباء عن قيام السطات السعودية بحظر بيع المنتجات التركية في المملكة.

وقد تفاعل الناشطون مع الهاشتاغ مغ اغلبية مؤيدة فيما نشر اخرون بعض الصور لمنتجات تركية متمنين ان لا يتم حظرها.

#حظر_المنتجات_التركية سعيدة جداً من هذا الخبر ومستغربة تأخر هذه الخطوة الضروريه !! pic.twitter.com/CBybNHa7UQ — ALBDR (@albdr_alfhd) September 27, 2020

لا تكفون اموت في اللبنه التركيه. والله المنتجات التركيه كويسه ونظيفه ومسلمين احسن من المنتجات البرازيليه والصينيه الي فيها بلاوي #حظر_المنتجات_التركيه pic.twitter.com/zPKF8jLySf — Rawan (@Rawan2004_) September 28, 2020

وكانت صحيفة تركية معارضة قد قالت، اسم الأحد، أن السعودية ستمنع دخول البضائع التركية إلى أراضيها، ابتداء من مطلع الشهر المقبل.

وقالت صحيفة “جمهورييت”، في تقرير لها، إن التوتر في العلاقات السياسية بين أنقرة والرياض أثر على العلاقات الاقتصادية، مشيرة إلى أن السلطات السعودية قررت رسميا منع شراء السلع المصنعة في تركيا، بعد حظر غير رسمي فرضته قبل ذلك.

وأشارت إلى أن القرار يضر بمصالح آلاف المصدرين الأتراك، لافتة إلى أن السعودية تأتي في المرتبة الـ15 بين الدول التي تصدر إليها المنتجات التركية، وفقا لترجمة صحيفة عربي21.