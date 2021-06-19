شهد محافظة الدقهلية في مصر حادث مؤلم بوفاة شاب يدعى ” محمد محمود رشاد عبد الوهاب ” ويبلغ من العمر 27 عاما بشكل مفاجئ بعد إصابته بسكتة قلبية أثناء رقصه في حنة شقيقه الذي كان يستعد لزفافه .

وأفاد شهود عيان حول تفاصيل الواقعة بأن العريس كان يستعد للفرح وأقامت أسرته سرادق كبير وملأت الساحة بالأنوار الملونة وسماعات الـ دي جي ووقف شقيق العريس ليرقص في الفرح وفجأة سقط على الأرض مغشيا عليه .

ولم ينتبه الأهالي لسقوطه والجميع منشغل في الغناء والرقص حتى التف حوله الشباب محاولين إفاقته إلا أنه لم يستجب فأسرعوا بنقله إلى مستشفى المنزلة العام وهناك أكد الأطباء على أن شقيق العريس توفي بسكتة قلبية وسقطت الأم مغشيا عليها بعد سماع الخبر .

وتحول حفل الزفاف الذي تم إلغاؤه والسرادق الذي كان معد للاحتفال إلى سرادق عزاء لشقيق العريس .