تسبب حفل زفاف في الأردن في كارثة بعد إصرار العروسين على إقامته على الرغم من أزمة فيروس كورونا .

حيث أدى إلى إصابة أكثر من 30 شخصا من الحاضرين بفيروس كورونا المستجد على الرغم من أن الأردن كانت قد سجلت في الآونة الأخيرة تراجعا في عدد الإصابات .

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور ” سعد جابر ” في تصريحات صحفية له أنه تم تسجيل 33 إصابة بفيروس كورونا يوم أمس الثلاثاء سببها حفل زفاف في منطقة ماركا .. مشيرا إلى أن الأجهزة المعنية قامت بحجر عدد من الحاضرين لحفل الزفاف .

وتابع سعد جابر أن فرق التقصي الوبائي تقوم بحصر عدد الذين حضروا الحفل .. مؤكدا على أن الوضع الوبائي بخلاف إصابات حفل زفاف ماركا في وضعها الاعتيادي حيث وصلت إلى 63 إصابة محلية و14 خارجية .