نشرت الشيخة ” سارة الفهد الصباح ” حفيدة أمير الكويت الراحل الشيخ ” صباح الأحمد الجابر الصباح ” صورة لها برفقة جدها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” تنعي رحيله .

وكتبت سارة الصباح بكلمات مؤثرة وحزن شديد في تعليقها على الصورة موجهة رسالة إلى جدها الراحل قائلة : ” أبي طاب منامك الطويل ورحم الله جسدك الذي امتلأ طهرا وغاب عن الدنيا .. أبي لقد كنت ألتجئ لحضنك عندما تضيق بي الدنيا .. أبي أنا لا أبكيك اعتراضا فهذا أمر ربي و لكنني أبكيك شوقا واشتياقا ” .



وتابعت : ” إليك أبي الحبيب إلى قدوتي الأولى ونبراسي الذي ينير دربي .. إلى من علّمني أن أصمد أمام أمواج البحر الثائرة .. إلى من أعطاني بلا حدود .. إلى من رفعت رأسي عاليا افتخارا به ” ..



وأضافت : ” اشتقت لأب لن يرجع أبدا ولن يأتي مثله أحدا .. إذا كانت الأمومة هي الحنان فالأبوة هي الأمان .. لو كنت أملك أن أهديك قلبي لنزعته من صدري وقدمته إليك ولو كنت أملك أن أهديك عمري لسجلت أيامي بإسمك ” .



واختتمت الشيخة سارة الفهد الصباح رسالتها فقالت : ” تغمدك الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنك فسيح جناته .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .