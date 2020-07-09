نشرت ” روضة هندي ” حفيدة الفنانة المصرية الراحلة ” رجاء الجداوي ” من إبنتها ” أميرة مختار ” مجموعة من الصور التي تجمعها بجدتها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” .

وكتبت روضة في تعليقها على الصور موجهة لجدتها الراحلة رسالة مؤثرة قالت فيها : ” هيوحشني إني أدخل أوضتك فجأة وأقولك امتحان مفاجئ هاتي السكريبت و أسمعلك ونقعد نضحك لحد لما ندمع .. هيوحشني إني أدخل عليكي وأقولك ملكيش نفس تتغلبي في دورين كوتشينة يا جوجا و كالعادة طبعا بتقطعيني ” .

وتابعت : ” هيوحشني أني أكون نايمة والاقي مامي داخلة عليا تقولي الحقي أنا نزلت story أو طلعت live أو أي كارثة من الكوارث التانية بتاعتك نجري أنا و مامي على أوضتك و تقوليلنا جملتك الشهيرة مالو التليفون أبو قرص ” .

وأضافت روضة : ” هيوحشني إني أقعد اتفرج عليكي وأتعلم منك .. هيوحشني تريقتك مع صحابي هيوحشني خفة دمك و كرمك وأخلاقك وتسامحك هيوحشني أنك تفهميني وتناقشيني وتساعديني وتديني رأيك ” .

واختتمت رسالتها قائلة : ” كان عندي 43 يوم استعد فيهم بس امبارح لقيت نفسي بفتح باب أوضتك بقولك يا أنا ووقفت سكت كتير وقلت الله يرحمك يا حبيبتي شكرا على كل حاجة ” .